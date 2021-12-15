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Индивидуальные экскурсии с гидом в Сочи и Абхазии. Для вашего удобства предлагаем экскурсии на автомобилях разного класса и комфорта с личным водителем и гидом. Мы заберём Вас из отеля в Сочи или Адлере в удобное время и проведём незабываемую экскурсию. Для гостей с детьми предоставляем детское кресло. Прохладительные напитки во время экскурсии. Гарантируем максимальный комфорт, интересные достопримечательности и увлекательные истории от гида.