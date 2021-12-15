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Отзывы об экскурсиях Сочи
Вадим Гудаев
Экскурсия: Экскурсия по Абхазии. Лыхны, скальный монастырь, термальные источникиДата экскурсии: 15.12.2021
Марат и Татьяна спасибо вам! Отличная экскурсия! Все очень понравилось!..
Владимир
Экскурсия: Экскурсионный тур в Сочи с посещением АбхазииДата экскурсии: 13.12.2021
Марат и Татьяна! Вы просто само великолепие и верх профессионализма! Такого классного общения и проведенного времени стоит поискать на просторах нашей Родины. Время проведенное с Вами пролетело ( к сожалению) как один миг! А те прелести и гастрономические чудеса, которые Вы показали, а мы попробовал..
Татьяна Кольцова
Экскурсия: Конная прогулка в СочиДата экскурсии: 30.09.2021
Здравствуйте! Была с гидом Татьяной на конной прогулке по Кавказскому заповеднику. Это абсолютно незабываемая экскурсия! Общение с лошадьми на фоне захватывающих видов заповедника - прекрасный вид отдыха . Татьяна- гид необыкновенный; очень внимательная, приятная в общении, много рассказала интерес..
Евгений У.
Экскурсия: Индивидуальная экскурсия на озеро Рица, АбхазияДата экскурсии: 09.06.2021
Если вам нужен персональный гид сочетающий обаяние, профессионализм и искренне любящий свою работу - в этом случае Татьяна ваш идеальный выбор. Экскурсии с Татьяной это с первой минуты ощущение путешествия с хорошим другом, все знающим и заботливым. Если нам придется вернуться в Сочи, мы без минуты ..