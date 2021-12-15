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Индивидуальная экскурсия на озеро Рица, Абхазия

Индивидуальная экскурсия на озеро Рица, Абхазия

Групповую экскурсию на озеро Рица можно купить здесь Индивидуальная экскурсия на Рицу - одна ..

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Экскурсия на Красную поляну и в Олимпийский парк

Экскурсия на Красную поляну и в Олимпийский парк

Индивидуальная экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк Сочи - это захватывающее путешествие в..

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Обзорная экскурсия по Cочи

Обзорная экскурсия по Cочи

Обзорная экскурсия по Сочи - одна из самых востребованных и популярных экскурсий. Приезжая в Сочи вп..

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Воронцовские пещеры в Сочи

Воронцовские пещеры в Сочи

Оглавление Крупнейшие пещеры в Сочи, достойные внимания История открытия Что посмотреть вну..

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Новоафонский монастырь в Абхазии

Новоафонский монастырь в Абхазии

Оглавление История монастыря Что посмотреть в Новоафонском монастыре в Абхазии Архитекту..

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Дольмены Красной поляны и языческие культовые сооружения

Дольмены Красной поляны и языческие культовые сооружения

Что такое дольмен Дольмены Кавказа – это древние мегалитические сооружения, построенные в III-II ..

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Парк Солохаул

Парк Солохаул

Не так давно в Сочи открылся парк развлечений Солохаул. Для тех, кто хочет провести день на природе ..

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АБХАЗСКОЕ ВИНО. КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ОТ ПОДДЕЛКИ. ЧАСТЬ 1

АБХАЗСКОЕ ВИНО. КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ОТ ПОДДЕЛКИ. ЧАСТЬ 1

  Абхазские вина известны российскому потребителю еще со времен Советского Союза. Ведь з..

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Где купить домашнее вино в Сочи

Где купить домашнее вино в Сочи

Звоните по телефону +7 928 233 08 02 (WhatsApp). Доставка по Большому Сочи и по России.  ..

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АБХАЗСКОЕ ВИНО. КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ОТ ПОДДЕЛКИ. ЧАСТЬ 2.

АБХАЗСКОЕ ВИНО. КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ОТ ПОДДЕЛКИ. ЧАСТЬ 2.

Хотите купить домашнее вино в Абхазии? Звоните/пишите по телефону +7 928 233 08 02 (WhatsApp) п..

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Куда сходить с детьми в Сочи. Часть 1

Куда сходить с детьми в Сочи. Часть 1

Приезжая на отдых с детьми,  родители думают не только о том, как отдохнуть самим, но и о т..

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Отзывы об экскурсиях Сочи

Вадим Гудаев

Экскурсия: Экскурсия по Абхазии. Лыхны, скальный монастырь, термальные источники

Дата экскурсии: 15.12.2021


Марат и Татьяна спасибо вам! Отличная экскурсия! Все очень понравилось!..

Владимир

Экскурсия: Экскурсионный тур в Сочи с посещением Абхазии

Дата экскурсии: 13.12.2021


Марат и Татьяна! Вы просто само великолепие и верх профессионализма! Такого классного общения и проведенного времени стоит поискать на просторах нашей Родины. Время проведенное с Вами пролетело ( к сожалению) как один миг! А те прелести и гастрономические чудеса, которые Вы показали, а мы попробовал..

Татьяна Кольцова

Экскурсия: Конная прогулка в Сочи

Дата экскурсии: 30.09.2021


Здравствуйте! Была с гидом Татьяной на конной прогулке по Кавказскому заповеднику. Это абсолютно незабываемая экскурсия! Общение с лошадьми на фоне захватывающих видов заповедника - прекрасный вид отдыха . Татьяна- гид необыкновенный; очень внимательная, приятная в общении, много рассказала интерес..

Евгений У.

Экскурсия: Индивидуальная экскурсия на озеро Рица, Абхазия

Дата экскурсии: 09.06.2021


Если вам нужен персональный гид сочетающий обаяние, профессионализм и искренне любящий свою работу - в этом случае Татьяна ваш идеальный выбор. Экскурсии с Татьяной это с первой минуты ощущение путешествия с хорошим другом, все знающим и заботливым. Если нам придется вернуться в Сочи, мы без минуты ..

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